BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

27.04.2026

Sayı : 2026/112-Ceza Dava Dosyası

İLAN

SANIK: CANSU KORKMAZ

Şikayetçi tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında;

Şikayetçi tarafça bildirilen adreslerinize şikayet dilekçesi ve duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiyeler tebliğe çıkartılmış, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizce açılan davada şikayetçi vekili, şikâyet dilekçesinde özetle; Dkn Endüstriyel Temizlik Gayrimenkul Danışmanlığı ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi olarak Cansu Korkmaz' ın keşide ettiği, Denizbank Bankası Çanakkale Şubesine aitH1-2526527 çek seri nolu, 11/10/2025 keşide, 13/10/2025 ibraz tarihli 150.000,00 TL bedelli çekin ibraz edildiği tarihte ibrazı sonucu karşılıksız çıkması nedeniyle 5941 sayılı kanunun 5/1 maddesi gereği cezalandırılmanızı talep etmiş olup; Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz veya müdafi göndermediğiniz takdirde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 349. maddesi uyarınca yargılamaya, 17/06/2026 günü saat 12:05 ' de yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen ihtar olunur.

