T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/155-Ceza Dava Dosyası

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SANIK: IURIE CIUVAGA (Moldova Uyruklu)

Şikayetçi tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında;

Şikayetçi tarafça bildirilen adreslerinize şikayet dilekçesi ve duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiyeler tebliğe çıkartılmış, adreslerden taşındığınız ve tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada şikayetçi vekili, şikâyet dilekçesinde özetle; ATK Plastik İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi olarak IURIE CIUVAGA'nın keşide ettiği Fibabanka Bankası Avrupa Ticari Şubesine ait 0041026 çek seri nolu 08/08/2024 keşide ve 08/08/2024 ibraz tarihli, 350.000,00 TL bedelli çekin ibraz edildiği tarihte ibrazı sonucu karşılıksız çıkması nedeniyle 5941 sayılı kanunun 5/1 maddesi gereği cezalandırılmanızı talep etmiş olup;

Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz veya müdafi göndermediğiniz takdirde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 349. maddesi uyarınca yargılamaya, 28/05/2025 günü saat 10:30'da yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen ihtar olunur. 07/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02203397