T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26354938-2024/239-Ceza Dava Dosyası

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SANIK: 10363617210 TC Kimlik Numaralı SEDAT KILIÇ

Şikayetçi tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında;

Şikayetçi tarafça bildirilen adreslerinize şikayet dilekçesi ve duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiyeler tebliğe çıkartılmış, adreslerden taşındığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada şikayetçi vekili, şikâyet dilekçesinde özetle; Sedat Kılıç'ın keşide ettiği Türk Ekonomi Bankası Beylikdüzü Şubesine ait 7156899 çek seri nolu 25/11/2024 keşide, 25/11/2024 ibraz tarihli 460.000,00 TL bedelli çekin ibraz edildiği tarihte ibrazı sonucu karşılıksız çıkması nedeniyle 5941 sayılı kanunun 5/1 maddesi gereği cezalandırılmanızı talep etmiş olup; Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz ve müdafi göndermediğiniz takdirde 2004 sayılı icra ve iflas kanunu 349. maddesi uyarınca yargılamaya, 26/03/2025 günü saat 10:58' de yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen ihtar olunur. 19.02.2025

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