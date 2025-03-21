İLAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2013/312 Esas

KARAR NO: 2023/749 Karar

DAVALI: SERDAR ÖZAKHUN-Sümer M.İ. Osman C.Mah, Özütükenmez Apt, No:9/35

Seyhan/ADANA

Davacı Maliye Hazinesi ile davalılar Serdar Özakhun Vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil(Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) davasının yapılan yargılamasında, yapılan araştırmalara istinaden davalılardan Serdar ÖZAKHUN'un bilinen adreslerine tebligat yapılamamış olup, davalı Serdar ÖZAKHUN'un uyap sisteminde kayıtlı mernis adresi de bulunmadığından gerekçeli kararın ve davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2013/312 Esas 2023/749 karar sayılı kararı ile;

"Asıl Davanın ve birleşen davaların KISMEN KABULÜ ile;

1-İstanbul, Beylikdüzü ilçesi , Gürpınar Mah. 1825 parselin 29/03/2021 tarihli bilirkişi raporu ekinde yer alan krokide B harfi ile gösterilen son kıyı kenar çizgisinden Marmara Denizine kadar olan 330,00 m²'lik alanına davalı ve birleşen davalar davalıları tarafından yapılan haksız elatmanın önlenmesine , krokide B harfi ile gösterilen ve kenar çizgisi içerisinde olduğu anlaşılan 330,00 m²'lik kısım olan kıyı içinde kalan yapıların kal'ine,

2- İstanbul, Beylikdüzü ilçesi , Gürpınar Mah. 1825 parselin 29/03/2021 tarihli bilirkişi raporu ekinde yer alan krokide B harfi ile gösterilen son kıyı kenar çizgisinden Marmara Denizine kadar olan 330,00 m²'lik alanın davalı ve birleşen davalar davalılarına ait tapu kaydının iptali ile bu alanın tapudan KIYI olarak TERKİNİNE, 29/03/2021 tarihli raporunun ve krokisinin kararın eki sayılmasına, fazlaya ilişkin istemlerin reddine," karar verilmiş olup,

6100 Sayılı HMK'nun temyize ilişkin hükümleri doğrultusunda, kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yahut mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Temyiz Kanun Yoluna başvurabileceğiniz,

Ayrıca davacı vekilinin mahkememiz kararına karşı yapmış olduğu temyiz başvurusuna karşı, tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi uyarınca 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 17/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02194361