BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İL A N

Dosya No: 2025/294 Esas, 2026/509 Karar

Büyükçekmece 30.Asliye Ceza Mahkemesinin 31/07/2026 tarih, 2025/294 Esas, 20260/509 Karar sayılı ilamı ile Şakir ve Emriye oğlu, 25/11/1965 Şiran doğumlu sanık HALİM POLAT hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan basit yargılama usulüne göre 5237 sayılı TCK'nun 89/1, 89/3-b, 62 maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 günsonra tebliğolunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.

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