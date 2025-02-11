BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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"Basit Tehdit" suçundan sanık Darab oğlu 13/08/1987 d.lu Mehdı Najaf Asadı hakkında mahkememizin 2024/537 Esas, 2025/91 Karar sayılı 28/01/2025 tarihli karar ile açılan kamu davasının "düşmesine" dair sanığın yokluğunda verilen kararın adresi meçhul olan sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş, işbu kararın ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki iki hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolunun açık olduğu Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 07/02/2025

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