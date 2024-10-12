BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/687 Esas

DAVACILAR :

1- KHALDOUN HASSAN EL KURDI

2- NOUR AL OYOUN AL KURDI

VEKİLİ : Av. NEVZAT AKBİLEK

DAVALILAR : MAJDOLINE AL AZZA Akevler Mah. 1069 Sok. No:24 D:G 34513 Ntowers B4/4 Bağımsız Bölüm 45 Esenyurt/ İSTANBUL

Davacılar tarafından aleyhinize açılan İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 579 ada, 7 parsel, B4 blok, 4.kat, 45 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın tapusunun iptali ve tüm hak sahibi mirasçılar adına tescili davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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