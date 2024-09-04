BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/697 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, SALİHA GÜVENÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



TAPU KAYDI: Dava konusu İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik mahallesi, 2554 parsel sayılı taşınmazın



TAPU MALİKİ: SALİHA GÜVENÇ (T.C: 34816716916)



KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,



Açılan davalarda husumetin İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilebileceği,



2924 sayılı yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açlıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,



Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Büyükçekmece Şubesi'ne yatırılacağı,



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususunun



Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. 28/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02084786