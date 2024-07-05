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BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 00:00

 

BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN

Dosya No: 2018/568 Esas, 2024/598 Karar

Büyükçekmece 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 29.04.2024 tarih ve 2018/568 esas, K.2024/598 karar sayılı ilamı ile Abıd ve Vafa oğlu, 1995 Irak doğumlu sanık LUAY NABEEL SADEQ BAQAL BASH hakkında basit yaralama suçundan TCK 86/2 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanınyayıntarihindenitibaren 15 günsonra tebliğolunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesigereğincetakipedilen 1 hafta içerisinde usulenitiraz olunmadığı takdirde kararı tebellüğ etmiş sayılacağı tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02056686

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