BÜYÜKÇEKMECE 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/209 Esas

KARAR NO : 2024/355

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/12/2024 tarihli ilamı ile 289/1-1.Cümle maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile mahkememizde kamu davası açılmış isede; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Mehmet ve Zehra oğlu, 05/09/1977 Aybastı doğumlu, Ordu ili, Kabataş ilçesi Alankent mah/köy nüfusuna kayıtlı BURHAN BULUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3- Hükmün tebliğden sonra iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.19.02.2025

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