BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2026/76

Karar No:2026/139

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : HİDAYET REYHAN DAŞ, Orhan ve Turan Sevim kızı, 01/01/1958 ANTAKYA doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, Cumhuriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı.Bostancı Mahallesi Ahmet Cevdet Paşa Sokak No:6 Coşkun Sitesi Blok:A 14 Kadıköy/İSTANBUL TC Kimlik No:10981154616

VEKİLİ : Av. NAZLI CEYLAN

SANIK : BAVER YARDIMCI, Muzaffer ve Halime oğlu, 03/09/2000 DİYARBAKIR doğumlu, TC Kimlik No:22960757930

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 29/11/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 17/02/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile " Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" (TCK.nun 158/1-f, 157/1/1 mad.)" suçundan YETKİSİZLİK kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

