BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/167

Karar No:2024/296

İLAN VARAKASI

MAĞDUR :NARGIZA ATAMURATOVA, Rafkat ve Jumabika kızı, 21/12/1981 ÖZBEKİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Söğütlü Çeşme Mah. Cemal Gürsel Sk. No:18 İç Kapı No:1 . Küçükçekmece/İST. TC Kimlik No:99039683568

MAĞDUR :SAIDA KHAMIDOVA, Toshmurod ve Tamara kızı, 18/03/1989 TAŞKENT doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Orta Mah. Menekşe Sok No:15/3Bayrampaşa/İST. TC Kimlik No:99057480934

SANIK :MUHAMMET DEMİRDELEN, Şenal ve Naziker oğlu, 14/07/1972 OSMANİYE doğumlu, OSMANİYE, MERKEZ, İstiklal mah/köy nüfusunda kayıtlı. Piri Reis Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:74E İç Kapı No:50Esenyurt/İST. TC Kimlik No:68686242428

MÜDAFİ :Av. HÜSEYİN ALİ KARABAĞ, 19 Mayıs Mahallesi Hilal Caddesi No:31A Büyükçekmece/İST.

SUÇ : Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek

SUÇ TARİHİ / YERİ : 30/01/2022 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 20/12/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek " (TCK.nun 227/2 mad.)" suçundan İKİ KEZ 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 320,00 TL Adli Para cezası ve mahkumiyet kararı verildiği, mağdurların yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ve sanık müdafi Av. Hüseyin Ali KARABAĞ'ın 16/01/2025 tarihli İstinaf dilekçesinin 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

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