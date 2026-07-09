BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

2. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Celaliye Mah. 695 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz boş arsa olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı, çevresinde ikamet amaçlı 2-3 katlı yapılar mevcuttur.

Adresi : Celaliye Mah. Balsu Cad. No:14 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 453,56 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba uygulama imar planında nizam, 2 kat, TAKS:0,15, KAKS:0,30 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.308.820,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Celaliye Mah. 3923 Parsel sayılı taşınmaz boş arsa vasfında, çevresinde ikamet amaçlı kullanılan 2-3 katlı yapılan ve boş arsalar bulunmaktadır.

Adresi : Celaliye Mah. Pırlanta Sok No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 142 m2

İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.349.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydındaki gibidir. 2- Karayolları Genel Müdürlüğünün istimlak şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Güzelce Mah. 695 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz boş arsa vasfında vasfında olup, çevresinde ikamet amaçlı 2-3 katlı yapılar ve boş arsalar mevcuttur.

Adresi : Celaliye Mah. Balsu Cad No:12 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 452,44 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba imar uygulama imar planında nizam, 2 kat, TAKS:0,15, KAKS:0.30 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.298.180,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 12:30

08/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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