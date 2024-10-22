BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/365 Esas

DAHİLİ DAVALI : ARZU NUR BEŞKARDEŞ - 16754356300

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu Mah. Haramidere mevkiinde bulunan Beyzan SanSit. G 21ADB1B Pafta 528ada1 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olup, yukarıda ismi belirtilen dahili davalı adına tebliğat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK.nun 317 ve 318. maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesi ve eklerine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa cevaplarınızı, sunmak istediğiniz tüm delillerinizi ve belgelerinizi asıllarıyla birlikte ibraz etmeniz, hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz, aksi takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02108249