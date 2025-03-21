BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/435 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Celaliye Mahallesi, 595 parsel, kagir depo vasıflı taşınmazın maliki olan Tevfik oğlu Mustafa mirasçılarının gaip olup olmadıkları hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.03.2025

GAİP

ADI SOYADI : Mustafa mirasçıları

BABA ADI : Tevfik

Duruşma Günü ve Saati : 10.09.2025 - 11:45

#ilangovtr Basın no ILN02194352