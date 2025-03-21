BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/435 Esas
Konu : Gaiplik İlanı Hk.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Celaliye Mahallesi, 595 parsel, kagir depo vasıflı taşınmazın maliki olan Tevfik oğlu Mustafa mirasçılarının gaip olup olmadıkları hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.03.2025
GAİP
ADI SOYADI : Mustafa mirasçıları
BABA ADI : Tevfik
Duruşma Günü ve Saati : 10.09.2025 - 11:45
#ilangovtr Basın no ILN02194352