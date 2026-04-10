Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

10. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 1802 Ada, 54 Parsel, Satışa konu taşınmaz arsa vasfında olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : İnönü Mah. 360.Sok No:9 EsenyurtEsenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 189,34 m2

İmar Durumu :12.07.213 tarih ve 1525 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt, Tem güneyi 4.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmakta olup, söz konusu parsele ilişkin Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih 2023/4489 esas-2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptali bulunmaktadır.

Kıymeti : 6.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1-Tapu kaydındaki gibidir

2-10.06.1998 tarih 4357 yevmiye imar uygulaması tescili yolsuzdur.

3-İmar uygulaması yapılırken yolsuz tescil yapıldığından Esenyurt Belediye Başkanlığından izin almadan işlem yapılmasına yönelik encümen kararı vardır.

4-Esenyurt Belediyesi lehine B ilave Halil Albaş hissesine ipotek şerhi mevcuttur. olup bu şerhlerle birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:23

08/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

