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BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 00:00

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BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/511 Esas 25/09/2026
DAVALILAR : Necip, Necmi, Hasan ve Ahmet"

Mahkememizde görülmekte gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen; Necip, Necmi, Hasan ve Ahmet'in, adres ve kimlik bilgileri yetersizliği nedeniyle ve yapılan araştırmalar sonucunda yaşayıp yaşamadıkları tespit edilemediğinden gaipliğe karar verileceği hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava konusu; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesinde bulunan 764 ada 13 parsel sayılı, taşınmazın maliklerinden olan "Necip, Necmi, Hasan ve Ahmet" gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
Necip
Necmi
Hasan
Ahmet

 

#ilangovtr Basın no ILN02560791