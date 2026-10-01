BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/511 Esas 25/09/2026
DAVALILAR : Necip, Necmi, Hasan ve Ahmet"
Mahkememizde görülmekte gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen; Necip, Necmi, Hasan ve Ahmet'in, adres ve kimlik bilgileri yetersizliği nedeniyle ve yapılan araştırmalar sonucunda yaşayıp yaşamadıkları tespit edilemediğinden gaipliğe karar verileceği hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava konusu; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesinde bulunan 764 ada 13 parsel sayılı, taşınmazın maliklerinden olan "Necip, Necmi, Hasan ve Ahmet" gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
Necip
Necmi
Hasan
Ahmet
#ilangovtr Basın no ILN02560791