BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/3 Esas 05/06/2026

DAVALI : GOENGEL ERDİNÇ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu Kaydında Düzeltim davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Bilirkişi Raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/12/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02484954