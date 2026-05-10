BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Cumhuriyet Mah. 2622 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz boş arsa olup, üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Bulvarı Bağlantılı Sedde Sokak No:3 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 1.208,51 m2

İmar Durumu: 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar planında ilköğretim alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 19.940.415,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:29

07/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

