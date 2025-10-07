BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/3162

KARAR NO : 2024/2844

DAVALILAR:

1- CEMAL ÇOLAK -42745160076

2- MEVLÜT ATLI -61966412498

Davacı ELİF TAŞ aleyhine mahkememizde açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile; İstanbul ili Esenyurt ilçesi Esenyurt Mahallesi, 3006 ada 136 parsel de kayıtlı taşınmazda arsa paylarının bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm yönünden 61/638, zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm yönünden 92/638, 1.kat 3 nolu bağımsız bölüm yönünden 99/638, 2.kat 4 nolu bağımsız bölüm yönünden 99/638, 3.kat 5 nolu bağımsız bölüm yönünden 99/638, 4.kat 6 nolu bağımsız bölüm yönünden 99/638, 5.kat 7 nolu bağımsız bölüm yönünden 89/638 olarak DÜZELTİLMESİNE,

2- Karar kesinleştiğinde karardan bir suretin gönderilerek gereği için Esenyurt Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

3- Alınması gereken 427,60 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70 TL’nin mahsubu ile bakiye 346,90 TL’nin arsa payları oranında davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,

4- Davacı tarafça yapılan 80,70 TL peşin harç, posta müzekkere gideri, bilirkişi ücreti, basın ilan kurumu ücreti, keşif araç ücreti giderlerinden oluşan 15.839,75 TL ile 571,90 TL keşif harcı olmak üzere toplam 16.411,65 TL yargılama giderlerinin davalılardan dava tarihindeki arsa payları oranında alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 18.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan dava tarihindeki arsa payları oranında alınarak davacıya verilmesine,

6- Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, karar verildiği İlanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02307390