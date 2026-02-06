BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/445 ESAS

DAVALI: RAHMATOLLAH ASADI

Davacı ABDULELAH ALHAROURA tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (İcra) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza ait kimlik ve iletişim bilgileri tespit edilememiş olması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkili ile davalı arasındakonu edinen 10/12/2020 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine istinaden doğan kira bedeli borçlarını ödememesi üzerine icra takibi başlatıldığını ancak icra takip dosyasına da süresinde ödeme yapmadığını ve itiraz etmediğini belirterek davalının "Akevler Mah. 1064. Sk. Almina Tower No:8 D:194 Esenyurt / İST." adresindeki taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiş olup;

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, verilen süre içinde cevap dilekçesi sınmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 14/04/2026 günü saat 11:15'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02396264