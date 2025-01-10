T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/243 Esas

Davacı Coşkun Özcan ile davalılar, Nuriye Kendir, Şaban Korkmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasında;

Davalı ŞABAN KORKMAZ ile NURİYE KENDİR'in adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalılar Şaban Korkmaz ile Nuriye Kendir'in 11/04/2025 günü saat 09:40 olan ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlığı yaparak gelmeleri, gelmedikleri takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 03/01/2025

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