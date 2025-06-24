BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2025/337 Esas

KARAR NO : 2025/421

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/05/2025 tarihli ilamı ile 299/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Jalıl ve Ghezkhanoom oğlu, 22/07/1957 İRAN doğumlu AKBAR ZAREI SOGHANLOO tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 20.06.2025

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