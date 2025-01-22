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BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 00:00

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2022/37 Esas
KARAR NO : 2024/73

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/01/2024 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), 1 YIL HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)-SÜRESİZ, 600 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Aydın ve Saime oğlu, 14/09/1983 doğumlu, İstanbul, Bahçelievler, Şirinevler mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖMER AKIN DOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 20.01.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02160439