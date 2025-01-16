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BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 00:00

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/2545 Esas
KARAR NO : 2024/1029

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2024 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Syıudnus ve Okoh Isıoma oğlu, 18/04/1995 doğumlu,ISRAEL SMART OKWUFURUEZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 15.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02157579