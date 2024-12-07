T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1.. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya Esas No : 2022/215

Karar No : 2024/1221

"Hırsızlık" suçundan Fuat ve Nasra kızı 2003 Suriye doğumlu sanık Seven Alnasır ile Mir Abdul Ahad ve Khahlla kızı 1987 d.lu müşteki Sadaf Sadataralarında mahkememizde yapılan yargılama sonucu yukarıda sayıları yazılı 13/06/2024 tarihli karar ile TCK'nun 142/2-b,62 md. Uyarınca sanığın sonuç olarak 2 Yıl 1 Ay Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,dair tarafların yokluklarında verilen karar, dosyada mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı gibi mernis adresleri olmayan, tebligata yarar başka adresileri de tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan taraflara ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesine göre gazete ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilan edildiği tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren iki hafta içerisin deİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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