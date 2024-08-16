T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI

DOSYA NO : 2022/2425 Esas

KARAR NO : 2024/794

SANIK : MUSTAFA KABBANI, Muhammed ve Hana oğlu, 1986 HALEP doğumlu, Süleymaniye Mahallesi 726.Sokak Esenyurt Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ : 14/12/2019

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 03/04/2024

HÜKÜM: Ayrıntısı Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Sanık Mustafa Kabbanı'nın üzerine atılı ruhsatsız silah taşıma suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 6136 sayılı yasanın 13/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, sanığın şahsi ve sosyal durumu göz önüne alınarak takdiren 1 YIL HAPİS ve 30 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözönüne alınarak TCK'nun 62. maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 10 AY HAPİS ve 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK'nun 52/2-3 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri gözönüne alınarak verilen adli para cezasının her bir günün 50 TL'den hesaplanmak suretiyle, 50 TL'si ile 25 günün çarpılarak sanığın 1.250,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen adli para cezasının miktarı, ekonomik ve şahsi halleri ile günün ödeme koşulları gözönüne alınarak TCK'nun 52/4 maddesi uyarınca adli para cezasının TAKSİTLENDİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

CMK‘nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verileceğinden CMK'nun 231/7 maddesi uyarınca sanığa verilen hapis cezasının TCK'nun 50/1 maddesinde öngörülen seçenek yaptırımlardan birine kanuni zorunluluk gereği ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA, CMK'nun 231/7 maddesi uyarınca sanığa verilen hapis cezasınınkanuni zorunluluk gereği TCK'nun 51 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkasında bulunan hükümlerin eski tarihli oluşu ve adli sicil kaydından silinme koşulları oluştuğundan mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan CMK'nun 231/5-6 maddeleri uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, aynı madde uyarınca öngörülen tedbirlerden birinin TAKDİREN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

CMK'nun 231/10. maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına,(ihtarat yapılamadı)

CMK'nun 231 /11 maddesi uyarınca sanığındenetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde MAHKEMEMİZCE KURULAN HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

Büyükçekmece Adli Emanetinin 2020/951 sırasında kayıtlı suç eşyasının 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 15/08/2024

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