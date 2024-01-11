BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/2228

KARAR NO: 2023/772

SANIK : ABDULVAHAP MUBEYYED

Basit Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/04/2023 tarihli ilamı ile Düşme verilen dosyada sanık Muhammed ve Hala Ele Kerce oğlu, 1988 Suriye doğumlu, Abdulvahap MUBEYYED'e tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 09/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01965547