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BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 00:00

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BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/2228
KARAR NO: 2023/772
SANIK : ABDULVAHAP MUBEYYED
Basit Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/04/2023 tarihli ilamı ile Düşme verilen dosyada sanık Muhammed ve Hala Ele Kerce oğlu, 1988 Suriye doğumlu, Abdulvahap MUBEYYED'e tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 09/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01965547

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#Basın No ILN01965547#İlangovtr