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BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 00:00

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON

İDARESİ (BUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Orhaneli Gazipaşa Arıtma Tesisi Deşarj Hattı Projesi sahasında kalan Bursa ili, Orhaneli ilçesi, Karabekirpaşa (Eski Gazipaşa) Mahallesi, 409 ada, 146 (Eski 5 ada, 2) parselin hissedarı olan Türkan ALTIN (Adres: Küçükesat Mahallesi Bardacık Sokak No:98 İç Kapı No:1 Çankaya/ANKARA) söz konusu taşınmazdaki hissenize ilişkin yapılacak kamulaştırma işlemine esas olmak üzere yasal süre olan 30 (Otuz) gün içinde BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

#ilangovtr Basın no ILN02188396
 