Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi TahtakaleMahallesi 5550 Ada 13 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Yekdeğerine Maklup Fevkani Oda Tahtani Mağaza Gediği ve Zemini" olan 33,07 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Tahtakale Mahallesi Tahtakale Caddesi Kümeevler Sokak No:11 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Zemin Kat + 1 Normal kattan oluşan yapı bulunmaktadır. Yapı ahşap karkaslı olup, dış cephesi kısmen boyalı haldedir. Zemin Kattan 1. Normal Kata ahşap merdiven ile içeriden çıkılmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 33,06 m2 dir. 1. Normal Katın inşaat alanı 18,00 m2 dir.Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi TahtakaleMahallesi 5550 Ada 13 Parsel Yüzölçümü : 33,07 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0.90 Hmax:9.50 blok nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 1.727.195,20 TL KDV : %20 Kaydındaki Şerhler: Eski eserdir. ; 1.ve 2. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 10:23

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 2956 Ada 15 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 125,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Alemdar Mahallesi 1.AndaçSokak No:7 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal kattan oluşan betonarme karkas nitelikte bina bulunmaktadır. Binanın Bodrum Katında 2 oda bölüntüsü bulunmaktadır. Halihazırda depo olarak kullanılmaktadır. Bodrum Katın inşaat alanı 40,00 m2 dir.Binanın Zemin Katındaki mesken hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 85,00 m2 dir. 1. Normal Kattaki mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo+WC, 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. 1. Normal Katın inşaat alanı 90,00 m2 dir. 2. Normal katın özellikleri verilmiştir. 2. Normal Kattaki mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo+WC, 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. 2. Normal Katın inşaat alanı 90,00 m2 dir. 3. Normal Kattaki mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo+WC, 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. 3. Normal Katın inşaat alanı 90,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 2956 Ada 15 Parsel Yüzölçümü : 125,00 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0.90 Hmax:9.50 blok nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti6.534.200,00 TL KDV : %20 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:23 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 11:23 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 11:23

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Mollafernari Mahallesi 5614 Ada 8 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Alaşar Suyu Olan Ev" olan 138,23 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Maksem Mahallesi 2.Alaşar Caddesi No:21 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Zemin Kat + 1 Normal kattan oluşan yapı bulunmaktadır. Yapının altında kömürlük olarak kullanılan 15,00 m2 alanlı depo bulunmaktadır.Zemin Katta 2 oda,açık mutfak, banyo-WCbölümleri bulunmaktadır. İçten merdivenle 1. Normal Kata çıkılmaktadır. 1.Normal Katta 2 oda bulunmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 66,04 m2 dir. 1. Normal katın inşaat alanı 40,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Mollafernari Mahallesi 5614 Ada 8 Parsel Yüzölçümü : 138,23 m2 İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yoğunluğu ve yapılaşması dondurulan ıslah edilecek alanda kalmaktadır. Kıymeti : 3.452.005,20 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 12:23 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 12:23 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 12:23

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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