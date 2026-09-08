BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/215 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/215 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi 106 ada 17 sayılı parsel sayılı 5009,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın ortalama eğimi % 33,60 olup, taşınmazın tamamı 6. Sınıf tarım arazisidir. Killi-tınlı toprak yapısına sahip olan taşınmaz, kuru tarım arazisidir. Taşınmazda ekili- dikili ürün bulunmamakta olup boş Tarım arazisidir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz kuşuçuşu; Seçköy Mahallesi yerleşim alanına 2000 metre uzaklıktadır

Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi 106 Ada 17 Parsel

Yüzölçümü : 5.009,61 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " içerisinde kaldığıifade edilmektedir.

Kıymeti : 5.009.610,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:24 Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:24 Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:24

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 109 ada 315 sayılı 6.451,03m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın ortalama eğimi % 32,13 olup, taşınmazın % 50,99'u 6. Sınıf, % 49,01'i 7.sınıf tarım arazisidir. Killi-tınlı toprak yapısına sahip olan taşınmaz, kuru tarım arazisidir. Taşınmazda orman emvali ağaçlar bulunmakta olup boş Tarım arazisidir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz kuşuçuşu; Seçköy Mahallesi yerleşim alanına 1830 metre uzaklıktadır.

Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 109 Ada 315 Parsel

Yüzölçümü : 6.451,03 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" içerisinde kaldığı" ifade edilmektedir.

Kıymeti : 5.160.824,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:36

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 123 ada 9 parsel sayılı "Bahçe" vasıflı 241,98m2 yüzölçümlü taşınmaz; köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Güney yönünde yola cephe kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmaz boş Arsa niteliğinde olup etrafında tek ve iki katlı ayrık ve bitişik nizam olan yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın etrafındaki yapılar; elektrik, su, kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.

Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 123 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 241,98 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında " Orman Alanı " içerisinde kaldığı" ifade edilmektedir.

Kıymeti : 1.209.900,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:36 Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:36 Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:36

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 122 ada 21 parsel sayılı 1993,87 m2 yüzölçümlü "Bahçe" vasıflı taşınmazın ortalama eğimi % 41,56 olup, taşınmazın tamamı 6.sınıf tarım arazisidir. Killi-tınlı toprak yapısına sahip olan taşınmaz, kuru tarım arazisidir. Taşınmazın bir kısmı yol olarak kullanılmakta olup bir kısmıda boş Tarım arazisidir.Taşınmazın kuzey yönünde yola cephe kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz kuşuçuşu; Seçköy Mahallesi yerleşim alanına 380 metre uzaklıktadır.

Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 122 Ada 21 Parsel

Yüzölçümü : 1.993,87 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında " Orman Alanı " içerisinde kaldığı" ifade edilmektedir.

Kıymeti : 5.483.142,50 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:08

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 108 ada 21 parsel sayılı 1.764,38 m2 yüzölçümlü kavaklık vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sisteminden alınan veriler doğrultusunda taşınmazın; ortalama yüksekliği ( rakım ) 347,29 metre, ortalama eğimi % 24,54 olup, taşınmazın tamamı 6. Sınıf tarım arazisidir. Killi-tınlı toprak yapısına sahip olan taşınmaz, kuru tarım arazisidir. Taşınmazda orman emvali ağaçlar bulunmakta olup boş Tarım arazisidir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz kuşuçuşu; Seçköy Mahallesi yerleşim alanına 1570 metre uzaklıktadır.

Adresi: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi, 108 Ada 21 Parsel

Yüzölçümü: 1.764,38 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı " içerisinde kaldığı ifade edilmektedir.

Kıymeti : 1.058.628,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:34 Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 11:34 Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 11:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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