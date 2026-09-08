BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/130 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Bursa İli Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 1882 Ada 31 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Üç Katlı Kargir Bina" olan 276,82 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Ertuğrulgazi Mahallesi 1. Ülkü Sokak No:53 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 2Normal Kattan oluşan 4 katlı kargir yapı ile altı depo tavanı ise garaj olarak kullanılan tek katlı yapı olmak üzere 2 ayrı yapı bulunmaktadır: 4 katlı yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın girişi 1. Ülkü Sokağa cephelidir. 4 katlı binanın, Bodrum Katı, Zemin Katı, 1. Normal Katı ve2. Normal Katı mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın üzeri çatı ile kapatılmıştır. Bina giriş kapısı demir doğramadan oluşmaktadır. Binada asansör yoktur. 4 katlı binanın her katının inşaat alanı 82,70 m2 dir. 4 katlı binanın toplam inşaat alanı 4 x 82,70 m2 = 330,80 m2 dir. 4 katlı binanın yaşı 50yılüzeridir. Altı depo tavanı garaj olarak kullanılan tek katlı yapının ise zeminde inşaat alanı 41,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 1882 Ada 31 Parsel

Yüzölçümü : 276,82 m2

İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Blok Nizam 2 Katlı Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.380.506,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 775. SK 34Maddesi gereğince 20 yıl takyitlidir. 01/10/1973 YEV:5837

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:37

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 1882 Ada 32 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Üç Katlı Kargir Bina" olan 174,01m2 yüzölçümündeki taşınmaz Ertuğrulgazi Mahallesi 1.Ülkü Sokak No:51 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat+Zemin Kat+2 Normal Kattan oluşan 4 katlı kargir yapı ile zemi katı depo,1.katı ise dükkan olarak kullanılan iki katlı olmak üzere 2 ayrı yapı bulunmaktadır: 4 katlı binanın, Bodrum Katı, Zemin Katı, 1. Normal Katı ve2. Normal Katı mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın üzeri çatı ile kapatılmıştır. Binada asansör yoktur. 4 katlı binanın her katının inşaat alanı 70,98m2dir. 4 katlı binanın toplam inşaat alanı 4 x 70,98 m2 = 283,92m2dir. 4 katlı binanın yaşı 50 yıl üzeridir.4 Katlı binanın, bodrum katı mesken olup, koridor, salon, 3 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. 51/3 nolu dubleks dairenin bulunduğu parseldeki mevcut 4 katlı yapının 1. ve 2 normal katları ile bitişik parsel olan 32 parseldeki4 katlı yapının 2. Katı ile birleştirilmek suretiyle ( 3 adet bağımsız bölümün) tek bir bağımsız bölüm haline getirildiği, bağımsız bölümün 1. Katında ( giriş katı) , giriş holü, Salon, 1 ad. Oda, mutfak, banyo, wc. ile 2. Kat bağlantısının sağlandığı merdiven kovası kullanım alanlarının bulunduğu, 2. Katında (üst katında) Koridor, salon, 3 adet Oda, mutfak, banyo ve wc kullanım alanlarının mevcut olduğu görülmüştür. 51/3 nolu bağımsız bölüm 1. Kat giriş holü, banyo ve wc. 2. katın tamamının salon olarak dizayn edildiği, bu yaştaki yapının yıpranma oranının %60 olduğu tespit edilmiştir. Bodrum ve zemin kat olmak üzere kargir özelliğinde inşa edilen iki katlı binanın bodrum katı depo olarak, Zemin katının dükkan amaçlı kullanılmak üzere muhafaza edildiği, depo olarak kullanılan bodrum katın iç sıva ve boyaları ilezemin döşeme kaplamalarının yapılmadığı, üzerinde çatı örtüsünün bulunmadığı tespit edilmiştir. Altı depo üzeri dükkan olarak kullanılan iki katlı yapının ise zeminde inşaat alanı 37,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 1882 Ada 32 Parsel

Yüzölçümü : 174,01 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Blok Nizam 2 Katlı KonutAlanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.594.346,40 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:37 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:37 Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:37

(İİK m.114 ve m.126)*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02543789