BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/92 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/92 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Babasultan Mahallesi 104 Ada 17 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçe'' olan 1.245,72 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Zeminde Boş Arsa olarak kullanılmaktadır. Kadastro yolu vardır. Toprak yapısı Kumlu-Tınlı yapıdadır. Orta Bünyeli toprak profiline sahiptir. Taşınmaz, Babasultan Mahallesi Köy Yerleşim alanında kalmaktadır. Mahalle Merkezine 200 metre mesafededir. Belediye Hizmetlerinden faydalanabilecek konum ve mesafededir. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Babasultan Mahallesi 104 Ada 17 Parsel Yüzölçümü : 1.245,72 m2 İmar Durumu: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Kırsa Yerleşme Alanları'' sembolü ile tanımlıdır. 1/1.000 Ölçekli ''Kırsal Yerleşme alanlarında kalmakta'' olduğu, Kadastro Yoluna Cephesi olmadığından İmar Durumu düzenlemediği belirtilmiştir. Kıymeti : 4.982.880,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:29 Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:29 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:29

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Babasultan Mahallesi 140 Ada 34 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 14.460,81 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 15-30 arasında değişen meyilli arazilerdendir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Güney Tarafında kısmen kuru dere yatağı bulunmaktadır. Taşınmaz Şahıs İmkanları ile sulanabilir tarım arazidir. Taşınmaz Boş tarla ve Çamlık -Ağaçlık olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Babasultan Mahallesi 140 Ada 34 Parsel Yüzölçümü : 14.460,81 m2 İmar Durumu:1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanları'' sembolü ile tanımlıdır. 1/1.000 Ölçekli ''Uygulama İmar Planı ve Kırsal Yerleşme alanlarında kalmadığı'' olduğu belirtilmiştir. Kıymeti : 8.676.486,00 TL KDV : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:29 Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:29 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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