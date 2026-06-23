BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/228 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/228 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Kayapa/Çamlık Mahallesi 6230 Ada 9 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 1.658,78 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, taşınmaz boş arsa durumundadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Kayapa/Çamlık Mahallesi 6230 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 1.658,78 m2

İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Bina Yüksekliği: 15,50 metre KAKS:0.90, 5m ön bahçe mesafeli, 5m yan bahçe mesafeli, 5m ön arka mesafeli ayrık nizam 5 kat konut alanında.

Kıymeti: 41.469.500,00TL

KDV: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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