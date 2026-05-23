BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesi 0 Ada 46 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 16.400,00 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 1-2 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere toprak işlemeyi engelleyici bir durum yoktur. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaz Şahıs imkanları ile Nilüfer Çayından sulanabilir tarım Arazisidir. Taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesi 0 Ada 46 Parsel Yüzölçümü : 16.400,00 m2 İmar Durumu:1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı dahilinde ''Tarım Alanında'' kalmaktadır. Kıymeti : 49.200.000,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun Kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim Amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

