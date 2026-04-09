BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi 106 Ada 70 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 2.390,44 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 1-2 arasında değişen düz meyilsiz arazilerdendir. Zeminde Dikdörtgen şeklinde kullanılan tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Toprak oldukça verimlidir. Taşınmaz Tarla olarak kullanılmaktadır, Üzerinde hali hazırda Ispanak, Brokoli vb. gibi mevsimlik ürünler üretilmektedir. Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi 106 Ada 70 Parsel Yüzölçümü : 2.390,44 m2 İmar Durumu: 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 7.171.320,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Bu parsel Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile Onaylı Köy Yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan Tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:05

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi 106 Ada 71 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 2.910,51 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 1-2 arasında değişen düz meyilsiz arazilerdendir. Zeminde Dikdörtgen şeklinde kullanılan tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Taşınmaz Tarla olarak kullanılmaktadır, Hali hazırda Üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi 106 Ada 71 Parsel Yüzölçümü: 2.910,51 m2 İmar Durumu: 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 8.513.241,75 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan Tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 11:05

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi 106 Ada 72 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 2.984,59 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 1-2 arasında değişen düz meyilsiz arazilerdendir. Zeminde Dikdörtgen şeklinde kullanılan tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Toprak oldukça verimlidir. Taşınmaz üzerinde 8-10 yaşlarında tam verim çağında Şeftali-Nektarin ağaçları bulunmakta olup Kapama Şeftali-Nektarin Bahçesi olarak kullanılmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi 106 Ada 72 Parsel Yüzölçümü : 2.984,59 m2 İmar Durumu:1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 9.252.229,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Bu parsel Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile Onaylı Köy Yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan Tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 12:05

