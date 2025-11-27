BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/257 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/257 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi 1691 Ada 25 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Kargir Ev" olan 146,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Çirişhane Mahallesi 2. Engin Sokak No:22 Osmangazi/BURSA adresindedir. Bina 2 katlı yığma bina vasfındadır. Binanın çatısı teras durumundadır. Binanın 2. Engin Sokağa ve 2.Baş Sokağa cephesi bulunmaktadır. Binanın Zemin Katında 2 mesken,1. Normal Katında 2 mesken olmak üzere toplam 4 mesken bulunmaktadır. Keşi anında Zemin Katta 1 mesken ve 1. Normal Katta 1 mesken olmak üzere toplam 2 meskenin içine girilmiş, diğer meskenlere kimse olmadığından dolayı girilememiştir. Zemin Katta girilen meskendış giriş kapısından giriş holü, 2 oda, mutfak, banyo-wc bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma katı atık sobası ile sağlanmaktadır. 1.Normal Katta girilen meskene dışarıdan çıkılan merdiven ile giriş sağlanmaktadır.dış giriş kapısından giriş holü, salon, oda, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz sobası ile sağlanmaktadır. Zemin Katının inşaat alanı 122,60 m2 ve 1. Normal Katın inşaat alanı 122,60 m2 olmak üzere binanın toplam inşaat alanı 245,20 m2 dir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi 1691 Ada 25 Parsel

Yüzölçümü : 146,00 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında plan üzerinde gösterlen çekme mesafeleri dahilinde E:1.20 Hmax:9.50m blok nizam konut alanında ve kısmende yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 4.705.752,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

