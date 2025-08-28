BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Dereçeavuş Mahallesi 4969 Ada 47 Parsel arasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 7.488,27 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Kanal arkası mevkiinde bulunmakta olup kadastral yolu yoktur. Taşınmaz zeminde kapama nektarin bahçesidir. Bahçedeki Nektarin ağaçlarının bir kısmı bakımsızlıktan kurumuş, bir kısmı ise verimden düşmüştür. Uzun süreden beri bahçede budama, ilaçlama, gübreleme, ot mücadelesi, çapalama gibi bakım işleri yapılmamıştır. Yer yer değişmekle birlikte % 1-2 meyilli bir yapıdadır. Dikdörtgen şekildedir. Erozyon ve drenaj problemi olmayan, makinalı tarım yapılabilir bir tarım arazisidir. Sulu tarım arazisidir. Toprak yapısı kumlu-tınlı, derin profillidir. Taşınmazda bölgeye adapte olmuş her türlü sebze, meyve ve tarla tarımı yapılabilir. Taşınmazın kuzeyinden Bursa hızlı tren hattı geçmektedir. Taşınmazın çevresi meyve bahçeleri ile çevrilidir. Belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi 4969 Ada 47 Parsel

Yüzölçümü : 7.488,27 m2 İmar Durumu:1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planında Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Kıymeti : 22.464.810,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Parsel büyükova korunma alanı içerisindedir. 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim kullanım amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 11:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

