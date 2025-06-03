BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/252 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebligat Hk.

Memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen hissedar FATİME ANSONG'un tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müdürlüğümüzce 13/12/2024 tarihli kıymet takdiri raporuna göre Bursa İli Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi319 Ada 12 Parselde kayıtlı "Arsa" vasıflı 124,82 m2 yüz ölçümlü taşınmazın kıymet takdiri 7.370.523,70 TL olarak belirlenmiş olup gazete ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 2. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde FATİME ANSONG'un raporu kabul etmiş sayılacağı hissedar FATİME ANSONG'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02236414