BURSA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, ilgili firmalar adreslerinden ayrıldığından ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO ADI SOYADI / FİRMA ADI ADRESİ İLGİLİ KANUN MADDESİ CEZA MİKTARI (TL) KARAR TARİH VE NO 1 Hİ GEN İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hüdavendigar Mah. 10. Mutlu Sk. No:13 Osmangazi/BURSA 7223 Sayılı Kanun 20/1 (a) 1.110.530,00 TL 13.11.2025 tarih ve 7443180 2 Hİ GEN İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hüdavendigar Mah. 10. Mutlu Sk. No:13 Osmangazi/BURSA 7223 Sayılı Kanun 20/1 (ç) 323.442,00 TL 17.11.2025 tarih ve 7443170

#ilangovtr Basın no ILN02388321