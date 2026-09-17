BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/310 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/310 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mah., 3137 Ada, 14 Parsel, A Blok 1. Kat+Çatı Katı 4 Nolu Bağ. Bölümlü taşınmaz

Taşınmazın mimari projesine göre 1. Kat: salon, hol, mutfak, oda, wc ve balkondan oluşmakta, Çatı katı: hol, 2 yatak odası,ebeveyn banyo, ve bir balkon hacminden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, mutfak nişi, salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında alçıpan bulunmaktadır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfak nişinde alt üst pvc kapaklı dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Balkonun zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo+wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap, duşkabin ve asma klozet bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombilidir. Net kullanım alanı yaklaşık 135,10 m², ortak alanlar dahil katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 189,24 m² olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Üçevler Mah., Filiz(220.)Sokak, No:3/9A A Blok, 1.Kat,+Çatı Katı, D:4 Nilüfer Bursa

Kıymeti: 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mah., 170 Ada, 8 Parsel, 4. Kat 25 Nolu Bağ. Bölümlü taşınmaz

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin zemin kattan verildiği görülmüştür.. Daire mimari projesine göre: salon+mutfak, hol, 2 oda, wc+banyo ve bir adet balkondan oluşmaktadır.Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, binada 2 adet asansör bulunmaktadır duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, mutfak nişi, salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında alçıpan bulunmaktadır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfak nişinde alt üst pvc kapaklı dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Balkonun zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo+wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap, duşkabin ve asma klozet bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombilidir. Net kullanım alanı yaklaşık 62,00 m², ortak alanlar dahil katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 104,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Adres : Kızılcıklı Mah., Selçuklu Sok. Koçakkent Solo Plus No:4 K:4D:25 Nilüfer Bursa

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:22

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa/Çamlık Mah. 6242 Ada 3 Parsel, A Blok 3. Kat 11 Nolu Bağ. Bölümlü taşınmaz

Taşınmaz bina girişinin zemin kattan verildiği görülmüştür. Daire mimari projesine göre 3. Kat: taşınmaz natamam olup, salon, hol, mutfak, 2 oda, giyinme odası, banyo, wc ve balkondan oluşmakta olup, dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve astar boyalı, salon ve odaların zemini şap beton kaplı, salonun tavanında alçıpan bulunmakta olup avize, priz ve anahtarlar takılmamıştır.Meskenin sadece dış kapısı takılı olup iç kapı ve kapı kasaları takılı değildir. Taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfak zemini seramik döşeli, dolap ve tezgah takılmamıştır. Balkonun zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo+wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap, armatür, vitrifiye duşa kabin bulunmamaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombi sistemli olup radyatör takılı değildir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; NilüferBelediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 104,00 m², ortak alanlar dahil katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 129,2 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık/bitişik nizam 5-7 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adres : 30 Ağustoz Zafer Mah., 93.Sok., Alibey Konakları Sit. No:3A A Blok, K:3 D:11 Nilüfer Bursa

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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