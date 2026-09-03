BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1056 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1056 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, KAYAPA/ZAFER Mahalle/Köy, 6428 Ada, 2 Parsel, 2.Bodrum Kat, 11 Nolu Bağımsız Bölüm (İş Yeri) nitelikli taşınmazın tam hissesi satılıktır.

Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 17/02/2019, Beyan; AT 3194 Sayılı kanunun geçıcı 16. maddesı geregınce kat mülkıyetı tesıs edılmıstır. İmar Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa/Zafer Mahallesi, 6428 ada, 2 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Erikli Bayırı Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam, 2 Kat, Emsal: 0.30, Bina Yüksekliği:6,50 m Konut Alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün yapı ruhsatı bulunmadığı, tarafımıza sunulan proje verisinde Yapı Kayıt Belgesi bulunmakta ve Belge Numarası JMVUT5RB olduğu belirtilmiştir. Mahalli Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa* Mahallesi, Ali Osman Salih Caddesi, No:11, İç Kapı No:Bila (BB No:11) adresinde bulunmaktadır . Taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; 2 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 2 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. 11 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 264,68 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık 264,68 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 290,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Proje verisine göre İş Yeri nitelikli taşınmaz; dükkan alanı, depo alanı ve wc mahallerinden teşkil edilmiş olup hacimlerin zeminleri perdahlı beton yüzeydir. Hacimlerin duvarları sıvasız beton yüzeydir. Fiili durumda ise içerisinde ofis alanı oluşturulmuş olup bu kısmın zeminleri seramik kaplamadır. Bağımsız Bölümde pencere bulunmamakta olup sadece araç girişinede uygun giriş kapısı bulunmaktadır. Ayrıca 11 nolu bağımsız bölüm ile bitişiğindeki 12 nolu bb arasındaki duvarın bulunmadığı iş yerlerinin birlikte kullanıldığı görülmüştür. Mevcut durum itibari ile bağımsız bölüm niteliğini kaybetmiş olan söz konusu bağımsız bölümün (iş yeri) tekrar bağımsız bölüm haline gelebilmesi için projesindeki verilere uyulması kaydı ile eski haline getirilerek müstakilen kullanılması gerekmektedir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı çelik kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmaktadır.Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın bodrum katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Ali Osman Salih Caddesine cephe, Kayapa Göletine 420 m ve Bursa Caddesine ise 570 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 18,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Taşınmazın Kıymeti: 9.350.000,00 TL ( Dokuzmilyonüçyüzellibin Türk Lirası

Ana Taş. Yüzölçümü : 1.500 m2

Arsa Payı : 14/100,

KDV Oranı : %20 ,

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı, 17/02/2019, AT 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesi gereğince kat mülkiyeti tesis edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, KAYAPA/ZAFER Mahalle/Köy, 6428 Ada, 2 Parsel, 1. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm (konut) tam hissesi satılıktır. İmar durumu: Taşınmazın 1/1000 ölçekli Erikli bayırı Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 2kat emsal:0,30 bina yük:6,50m yapılanma koşulu olarak konut alanında kaldığı belirlenmiştir. Taşınmazın Niteliği: Taşınmaz, Bursa ili Nilüfer ilçesi Kayapa Zafer mahallesi Aliosman Caddesi No:11 D:4 posta adresinde konumlu olup, tapunun 6428 ada 2 parselinde kayıtlı bulunmaktadır.Taşınmaz Kayapa göletine 420m Bursa caddesine 570m şehir merkezine 18km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde her türlü altyapı hizmeti ve Belediye hizmeti mevcuttur. Bağlantılı olduğu yollar asfalt ile kaplıdır. Geometrik ve topoğrafik yapısı her türlü tesis yapımına uygundur. Çevredeki yapılar, ayrık nizam 2-3 katlı mesken nitelikli yapılardan oluşmaktadır. Çevresinde okul market cami ve benzeri yerlerin mevcut olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz ayrık nizam betonarme karkas nitelikli bodrum kat zemin kat ve 2 ad normal kat olmak üzere toplam 4 katlıdır.Binanın dışının sıvası ve boyası yapılıdır. Dış kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Merdivenleri mermer ile kaplı olup korkuluğu demir profildir. Çatısı çelik olup üzeri şıngıl ile kaplıdır.4 nolu bağımsız bölüm net 124m² brüt 140m² olup hol salon 3ad oda mutfak banyo wc balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dış kapısı çelik iç kapıları ahşap panel pencereleri renkli ısıcamlı PVC profildir. Salon antre ve odaların tabanı laminat parke ile kaplı duvarları alçı sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfakta MDF dolap mevcut olup tezgahı mermerdir. Islak hacimlerin zemini ve duvarı seramik ile kaplı olup, armatürleri ve vitrifiyeleri mevcuttur. Daire doğalgazlı kombi ile ısıtılmaktadır.

Taşınmazın değeri: 5.000.000 TL olacağı kanaat ve görüşüne varılmıştır.

Arsa Payı : 8/100,

Ana Taş. Yüzölçümü : 1.500 m²,

Kıymeti : 5.000.000,00 TL ,

KDV Oranı : %1, Hisse : 1/1,

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı, 17/02/2019, AT 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesi gereğince kat mülkiyeti tesis edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Nilüfer İlçe, KAYAPA/ZAFER Mahalle/Köy, 6428 Ada, 2 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm (İş Yeri) Tam hissesi satılıktır. İmar durumu: 1/1000 ölçekli Erikli bayırı Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 2kat emsal:0,30 bina yük:6,50m yapılanma koşulu olarak konut alanında kalmaktadır.

Taşınmazın Niteliği: Dava konusu taşınmaz, Bursa ili Nilüfer ilçesi Kayapa Zafer mahallesi Aliosman Caddesi No:11D:10 posta adresinde konumlu olup, tapunun 6428 ada 2 parselinde kayıtlı bulunmaktadır.Taşınmaz Kayapa göletine 420m Bursa caddesine 570m şehir merkezine 18km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde her türlü altyapı hizmeti ve Belediye hizmeti mevcuttur. Bağlantılı olduğu yollar asfalt ile kaplıdır. Geometrik ve topoğrafik yapısı her türlü tesis yapımına uygundur. Çevredeki yapılar, ayrık nizam 2-3 katlı mesken nitelikli yapılardan oluşmaktadır. Çevresinde okul market cami ve benzeri yerlerin mevcut olduğu görülmüştür Dava konusu taşınmaz ayrık nizam betonarme karkas nitelikli bodrum kat zemin kat ve 2 ad normal kat olmak üzere toplam 4 katlıdır.Binanın dışının sıvası ve boyası yapılıdır. Dış kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Merdivenleri mermer ile kaplı olup korkuluğu demir profildir. Çatısı çelik olup üzeri şıngıl ile kaplıdır. 10 nolu bağımsız bölüm net 91,97m² brüt 100m² olup dükkan alanı ikle wc den bölümlerinden oluşmaktadır.. Islak hacimlerin zemini ve duvarı seramik ile kaplı olup, armatürleri ve vitrifiyeleri mevcuttur. Dükkanın zeminis ermak ile kaplı olup duvarlrı sıvalı ve boyalıdır. ile ısıtılmaktadır.Dış kapısı çelik pencereleri renkli ısıcamlı PVC profildir

Taşınmazın değeri: 3.950.000 TL olacağı kanaat ve görüşüne varılmıştır.

KDV Oranı : %20 ,

Hisse : 1/1,

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 17/02/2019, AT 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesi gereğince kati mülkiyeti tesis edilmiştir.

Ana Taş. Yüzölçümü : 1.500 m²,

Arsa Payı : 6/100,

Hisse : 1/1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02541498