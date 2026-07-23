BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/694 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/694 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıflarıBu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1- Tapu Kaydının İncelenmesi: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 4872 ada, 4 nolu parselde, 1.812,00 m² tapu alanlı, 186 / 1610 arsa paylı ve niteliği “Sekiz Katlı Betonarme Apartman Ve Yedi Katlı Betonarme Apartman Ofis İşyeri Ve Arsası” vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, B Blok, 5. Kat, 10 nolu bağımsız bölümün tamamı SMK APARAT MAKİNA KALIP TALAŞLI İMALAT VE OTOMOTİV YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ne ait olduğu belirtilmektedir. TKGM uygulaması üzerinden görüldüğü üzere taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı 1. Seç Sokak için arsa Rayiç Bedeli (2025 yılı için): 2.290,43 TL/m2 2- İmar Durumu: Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın 3- Fiili Durum: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 4872 ada 4 parseldeki ana taşınmazda, arsa üzerinde iki bloklu, ayrık nizam, apartman tipi, toplam 7 katlı, betonarme karkas yapıda inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı çelik kapı, merdivenler ve giriş holümermer/seramik kaplama, korkuluklar alüminyum profildir.Davaya konu B Blok, 10 numaralı bağımsız bölüm; binanın 5. Normal katında bulunan dairedir. Dairenin net kullanım alanı projesine göre yaklaşık 86,32 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 111,84 m² ve brüt kullanım alanı yaklaşık 128,00 m² olarak belirlenmiştir. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo, duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Davaya konu taşınmazın çevresindeki yapılar genellikle ayrık nizam 6-8 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 1. Seç Sokağa cephe, Kent Mezarlığına 50 m ve 2. Meşe Caddesine ise 600 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) yaklaşık 10,20 km uzaklıkta bulunmaktadır.4- Taşınmazın Değeri: Taşınmazın değerinin; itiraza konu İcra Dairesinin keşif tarihi (26.11.2025) baz alındığında, bu tarihteki değerinin 5.750.000,00 TL (Beş Milyon Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) olabileceği değerlendirilmiştir.

Adresi :Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 4872 Ada 4 Parselde Kayıtlı, B Blok 5.Kat, 10 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken Osmangazi / BURSA Yüzölçümü : 1.812 m2 Arsa Payı: 50/1812 Kıymeti : 5.750.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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