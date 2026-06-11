BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/80 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/80 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mah., 1322 Ada, 5 Parsel nolu 2.484,00 m² yüzölçümlü ?3 Adet 11 Katlı Betonarme Apartman Ofis, İşyeri ve Arsası? vasfındaki taşınmazda yer alan, kat mülkiyetine çevrilmiş olan, 240/20400 arsa paylı, C Blok, 5.Kat, 12 Nolu Bağ. Bölümün (Konut) 1/1 hissesinin tamamı satılacaktır. Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde, beyanlar hanesinde ....KM ne Çevrilmiştir, Yönetim Planı :20/03/2018,AT ....KM ne Çevrilmiştir; icrai hacizler ve satışa arz şerhi bulunmaktadır. İmar ve Ruhsat Durumu: Ataevler Mah. 1322 Ada 5 Parsele ait 12.05.2020 tarihli yapı ruhsatı belgeleri olup 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olan yerlerdendir. Bursa Büyükşehir Belediyesinin 31.03.2018/1578 Sayılı plan değişikliği Meclis kararına Bursa 3.İdare Mahkemesinin 28.02.2019 tarih 2018/1086 esas ile iptal kararı bulunmaktadır. İmar Durum bilgisi verilememektedir , taşınmazın cepheli olduğu Cumhuriyet(Mahalli) Mah., Anıt Sokağın 2026 yılı arsa m² birim bedelinin 11.223,21 TL olduğu belirtilmektedir. TAŞINMAZIN İNCELENMESİ VE DEĞERLEMESİ: Taşınmaz Cumhuriyet(Mahalli) Mah., Anıt Sok., No:2, Efeler Sitesi, C Blok K:5 D:12 Nilüfer/ BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmaz A, B ve C Bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi tamamlanmış kapalı otopark alanı mevcut bir sitenin C Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup 3 bodrum+zemin+7 normal+çatı kat olmak üzere toplam 11 kattan oluşmaktadır. Binanın 2 bodrum katında ticari amaçlı dükkanlar ile zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer/granit kaplı olup ana giriş kapısı çelik kapılı ve camlıdır. Taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin sol üst kısmında yer almakta olup Anıt Sokağa cepheli ve Podyum Park manzaralıdır. Daire mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, duş ve 3balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antre ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst ankastre dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkonun zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer petekli olup balkonlarında cam balkon detayları bulunmaktadır. Nilüfer Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 101,85 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 143,13 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle yüksek gelir gruplarınca mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 5-6/8-10 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Anıt Sokağa cephe, Podyum Parka 80 m ve Nilüfer Hatun Caddesine 160 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 9,47 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır. Kıymeti : 10.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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