BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/104 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALAADDİN Mahalle/Köy, 4742 Ada, 4 Parsel,1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Taşınmaz, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi 4742 ada, 4 nolu parselde, 'Ahşap Ev Pınarbaşı Suyu Var' Ana Taşınmaz niteliği ile257,19 m2 alanda,Tam Hisse ile VE*** kızı Borçlu EL***AS*** adına kayıtlıdır. Taşınmazın Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde, 2 Adet Beyan, 11 adet İcra'i Haciz, 3 Adet İhtiyati Haciz Şerhi ile 1 Adet İpotek Bilgisi mevcuttur. Beyan : Taşınmaz Üzerinde : Korunması gerekli Kültür Varlığıdır. Tesis Tar./Yevmiye : 28.09.2000/7347 2-Taşınmazın İmar Durumu, Ruhsat ve Mimari Proje Bilgileri: Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında, yapılaşma şartları oluşmamış durumda, Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır. Parsel üzerindeki iki adet yapının, mimari projesi ve yapı ruhsatı bulunmamaktadır. 3- Arsa Rayiç Değeri: Parselin cepheli olduğu, Alaaddin Cami Caddesi'nin 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 2.544,93 TL/m2, 1.Kısa Sokak'ın 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 1.781,46 TL/m2 dir. 4-Taşınmazın Konumu: Taşınmazları içine alan parsel, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl merkezi kabul olunan Heykel'e 1.500 m, Şehreküstü Metro İstasyonuna 1.200 m, Ortapazar Caddesine 120 m mesafede, Alaaddin Mahallesinde kalmaktadır. Ekli parsel sorgu uydu görüntüsünde parselin konumu görülmektedir. 5.1.1.Kısa Sokak 11 Dış Kapı Nolu Yapının Halihazır Durumu Yapı, dış duvarları kısmen taş, kısmen tuğla, iç bölme duvarları, tabliye ve çatı bulunmayan, üzeri açık, harap vaziyette, eskiden konut olarak kullanılmış 2 katlı metruk bir yapıdır. Ekteki 1-2-3 nolu fotoğraflarda görülen bu yapının, yapı ve enkaz değeri bulunmamaktadır. Yapı oturma alanı 75 m2 dir. Yapının projesi ve yapı ruhsatı bulunmamaktadır. 5.2. Alaaddin Cami Caddesi 23 Dış Kapı Nolu Taşınmazın Özellikleri: *Kıymet Takdirine konu taşınmaz, fiili durumda zemin kat, 1.kat, 2.kat. 3.kat ve çatı katından müteşekkil B.a. Karkas iskeletli konut amaçlı bir yapıdır. *Zemin kat, 1. Kat, 2. Katlarda birer adet normal daire, 3.ve Çatı katında bir adet dubleks daire olmak üzere, binada toplam 4 adet daire mevcuttur. Zemin katta ayrıca kapalı oto garaj mevcuttur. *Daireler, zemin katta 1+1, 1.2. Katlarda2+1 niteliklidirler.*Dubleks dairede alt katta büyük alanlı giriş holü, salon, oda, mutfak, tuvalet ve balkon, üst katta salon, banyo ve teras mevcuttur. *Daire kapıları çelik, iç kapılar melamin kaplama, pencereler renkli pvc doğramadır. *Döşemeler oturma mahallerinde laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplamalıdır. *Mutfakta mermer tezgah ve akrilik dolap, banyoda duş, klozet ve lavabo mevcuttur. *Salon tavanında ışık bandı ve ışık havuzu teşkil olunmuştur.*Isınma doğalgaz kombi sistemdir.*Yapı tadilat görmüş olup, yıpranma payı % 25 olarak değerlendirilmiştir.*Taşınmazın yapı ruhsatı mevcut olmayıp, kat mülkiyeti ve bağımsız bölüm teşkiline geçilmemiştir.*Yapı alanı, zemin katta 134 m2, 1.katta 134 m2, 2.katta 134 m2, 3.ve çatı katında 230 m2 olmak üzere toplam 632 m2 dir. *Taşınmaz yoğun yerleşim mahallinde yer almakta olup, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Bursa İlinin eski yerleşim mahallinde yer almakta olup, yer yer dar ve kısmen de rampa sokak ve caddeler ile ulaşılır konumdadır. Eklifotoğraflarda taşınmazın halihazır durumu görülmektedir. 6-Taşınmazın Kıymeti: Taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir. Taşınmazda kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçilmemiş ve dolayısıyla bağımsız bölüm teşkili yapılmamış olup bu itibarla dairelerin arsa payları da teşkil olunmamış ve tapuya işlenmemiş durumdadır. Bu husus taşınmazın değerini olumsuz etkilemektedir. Taşınmazın arsa ve yapı dahil tam hissesinin 15.01.2025 keşif tarihi itibarıyla değeri :Arsa Değeri : 257,19 m2 x 22.500 TL/m2 = 5.786.775 TL Yapı Değeri :632 m2 x 18.200 TL/m2 x (1,00 - 0,25)= 8.626..800 TL Taşınmazın Arsa ve Yapı Toplam Değeri :14.413.575 TL 7-SONUÇ: Kıymet Takdirine konu, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi 4742 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, serbest piyasa sürüm değeri 15.01.2025 keşif tarihi itibarıyla 14.413.575 TL'sıdır. TAŞINMAZ KAYDINDA "KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞIDIR" şerhi vardır. Bu şerh baki kalacak olup tüm hukuki vecaibi kabul etmiş sayılacaktır., 257,19 m2 yüzölçümü, Alaaddin Mah. Alaaddin Cami Cad. No. 23 Alaaddin Mah. 1.Kısa Sok. No.11 Osmangazi / BURSA adresli

Yüzölçümü : 257,19 m2 Kıymeti: 14.413.575,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:11Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

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