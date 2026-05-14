BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/742 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/742 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mah., 3782 Ada, 1 Parsel nolu, B Blok, Zemin Kat, 1 Nolu Bağ. Bölüm ihaleye çıkarılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup bodrum+zemin+2 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmamaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin sağ üst kısmında yer almakta olup site içine cephelidir. Daire mimari projesine göre antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, duş, wc ve 3 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antre, hol ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş, wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, duşkabin ve klozet bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 119,76 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 154,09 m² olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Çamlıca (Mahalli) Mah., Sungur Sok., No:8, Işıker Sitesi, B Blok K:Zemin D:1 Nilüfer / BURSA

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 3.302,80 m2

Arsa Payı : 228/4800

İmar Durumu : Var , yapı ruhsatı belgeleri mevcut olup detaylar e-satış portalı ve dosyasındadır.

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan; YÖNETİM PLANI TARİHİ:20/03/2007, Beyan; AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. açıklamaları bulunmaktadır. Haciz şerhleri mevcut olup şerhler terkin edilerek tescil verilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)

