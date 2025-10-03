BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/175 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Bursa İli, Gürsu ilçesi, Zafer Mahallesi 317 Ada 14 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "2 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman Ofis İşyeri ve Arsası" olan 821,38 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 74/821 arsa paylı B Blok 3. Kat+Çatı Katındaki 5 bağımsız bölüm numaralı Kat Mülkiyetli DUBLEKS KONUT Vasıflı taşınmazın tamamı İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak mülkiyeti satışa konudur.

TAŞINMAZLARIN HÂLİHAZIR DURUMU VE İNCELENMESİ

Zafer Mahallesi Zafer Caddesi B Blok, No:102 İç Kapı No:5 Gürsu/BURSA adresinde yer almaktadır.

Dava konusu taşınmazın Giriş katı; salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş, wc, üst kata çıkış merdiveni ve balkon mahallerinden, Çatı katı ise; 2 adet oda, hol-mutfak nişi, banyo-wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, mutfak, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında granit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonların zeminleri seramik kaplamadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı 189,52 m², katların toplam faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 224,91 m² ve katlarının toplam brüt kullanım alanı 253,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Vergi Usul Kanununun "Madde 296 3. İntifa hakkı sahibinin yaşı intikal tarihinde yetmişi aşkın ise gayrimenkulün emsal bedelinin onda biri intifa hakkının ve onda dokuzu çıplak mülkiyet hakkının değeri sayılır." hükmüne göre

Taşınmazın İntifa Hakkı Hariç Çıplak Mülkiyet Değeri= 9 / 10 x 5.630.000,00 TL =5.067.000,00 TL (Beşmilyonaltmışyedibin Türk Lirası) belirlenmiştir.

Kıymeti : 5.067.000,00 TLKDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu: Taşınmaz tapu kaydı üzerinde; KROKİSİNDE A İLE GÖSTERİLEN BİNANIN 317/6 PARSELE 25,04M² TECAVÜZÜ VARDIR, Yönetim Planı :10/04/2015, ....KM ne Çevrilmiştir, AT ....KM ne Çevrilmiştir, AT Diğer (Konusu: Bu parsel Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Tarih: - Sayı:- beyanları mevcut olup taşınmaz bu beyanlarla birlikte ihale alıcısı adına tescil edilecektir. İhale alıcıları bu beyanlardan doğan sorumlulukları kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. TAŞINMAZ ÜZERİNDE İ*** İ*** LEHİNE İNTİFA HAKKI VARDIR (BAŞLAMA: 30/05/2016 SÜRE:100 YIL) İRTİFAK ŞERHİ VARDIR. TAŞINMAZ BU İRTİFAK, İNTİFA HAKKI İLE BİRLİKTE İHALE ALICISI ADINA TESCİL EDİLECEKTİR. BU ŞERH NEDENİYLE İİK.nun 135. MADDESİ UYARINCA TAHLİYE VE TESLİM İŞLEMİ YAPILAMAYACAK OLUP, İHALE KATILIMCILARI BU HUSUSU BİLEREK İHALEYE İŞTİRAK ETMİŞ SAYILACAKLARDIR. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Bursa İli, Gürsu ilçesi, Zafer Mahallesi 317 Ada 14 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "2 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman Ofis İşyeri ve Arsası" olan 821,38 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 25/821 arsa paylı B Blok Zemin Katındaki 9 bağımsız bölüm numaralı Kat Mülkiyetli İŞ YERİ Vasıflı taşınmazın tamamı İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak mülkiyeti satışa konudur.

TAŞINMAZLARIN HÂLİHAZIR DURUMU VE İNCELENMESİ

Zafer Mahallesi Zafer Caddesi B Blok, No:102A Gürsu/BURSA adresinde yer almaktadır.

Dava konusu taşınmaz pastane ve fırın olarak kullanılmakta olup içerisinde hamur hazırlama alanı, satış alanı ve wc alanı bulunmakta olup onaylı ruhsat projesi dışında ise dükkânın doğu cephesinde kapalı alan oluşturularak kullanım alanının büyütüldüğü görülmüştür.Hacimleri zeminleri seramik kaplama duvarlar sıva üzeri boyalı olup tavanda taş yünü asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Bağımsız bölüm cephelerinde camlı vitrin cam uygulaması ve kapısı bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı 74,10 m², katların toplam faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 74,10 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı 78,00 m² olarak hesaplanmıştır. Dükkan alanı onaylı ruhsat projesi dışında doğu cephesinde ilave alan oluşturularak kullanım alanı 25,00 m2 arttırılarak kullanım sağlanmaktadır.

Vergi Usul Kanununun "Madde 296 3. İntifa hakkı sahibinin yaşı intikal tarihinde yetmişi aşkın ise gayrimenkulün emsal bedelinin onda biri intifa hakkının ve onda dokuzu çıplak mülkiyet hakkının değeri sayılır." hükmüne göre

Taşınmazın İntifa Hakkı Hariç Çıplak Mülkiyet Değeri= 9 / 10 x 6.080.000,00 TL =5.472.000,00 TL (Beşmilyondörtyüzyetmişikibin Türk Lirası) belirlenmiştir.

Kıymeti : 5.472.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu: Taşınmaz tapu kaydı üzerinde; 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır, KROKİSİNDE A İLE GÖSTERİLEN BİNANIN 317/6 PARSELE 25,04M² TECAVÜZÜ VARDIR, Yönetim Planı :10/04/2015, ....KM ne Çevrilmiştir, AT ....KM ne Çevrilmiştir, AT Diğer (Konusu:Bu parsel Koruma Alanı İçerisindedir.Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Tarih: - Sayı:- beyanları mevcut olup taşınmaz bu beyanlarla birlikte ihale alıcısı adına tescil edilecektir. İhale alıcıları bu beyanlardan doğan sorumlulukları kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. TAŞINMAZ ÜZERİNDE İ*** İ*** LEHİNE İNTİFA HAKKI VARDIR (BAŞLAMA: 30/05/2016 SÜRE:100 YIL) İRTİFAK ŞERHİ VARDIR. TAŞINMAZ BU İRTİFAK, İNTİFA HAKKI İLE BİRLİKTE İHALE ALICISI ADINA TESCİL EDİLECEKTİR. BU ŞERH NEDENİYLE İİK.nun 135. MADDESİ UYARINCA TAHLİYE VE TESLİM İŞLEMİ YAPILAMAYACAK OLUP, İHALE KATILIMCILARI BU HUSUSU BİLEREK İHALEYE İŞTİRAK ETMİŞ SAYILACAKLARDIR. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

