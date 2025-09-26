BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/22 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mah., 519 Ada, 14 Parsel nolu 47.434,34 m² yüzölçümlü “17 Şer Katlı 14 Bloklardan Oluşan Betonarme Yapılar ve Arsası” vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen kat mülkiyetine geçmiş olan 8479/4743434 arsa paylı, M-Çınar 1 Blok, Zemin Kat, 5 Nolu Bağ. Bölümün (Konut) 06.09.2024 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 hissesi tapu malik Se... KA... adına kayıtlı olduğu taşınmaz üzerinde alacaklı QNB Finansbank A.Ş. adına 1.Dereceden ipotek bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Planı : 19/09/2008 tarihlidir.

Taşınmaz Emek Adnan Menderes Mah., Armağan Sok., Korupark Evleri M-Çınar 1 Blok K: Zemin İç Kapı No:5 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır. Site içerisinde sosyal tesisler, açık yüzme havuzları, çocuk oyun alanı, basketbol ve futbol sahaları, tenis kortu, açık ve kapalı kafeterya, yürüyüş ve koşu parkurları, kapalı otoparkı bulunmaktadır. Taşınmaz 17 katlı binanın zemin katında yer almakta olup binada asansör bulunmaktadır. Taşınmaz mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Dairenin holü, koridor, 4 oda, salon, mutfak, giyinme odası, 2 banyo, wc ve 4 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, yer yer dekoratif duvar kağıdı kaplı, giriş holü, koridor ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları beyaz lake boyalı olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst ankastre dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (banyo, wc) zemin ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgazlıdır. Katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 170,78 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 216,78 m² dir.

Kıymet takdirine itiraz davası sonrası Bursa 5.İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/184 Esas ve 2025/436 Karar sayılı ilamı ile taşınmazın güncel değerinin 12.894.425,00-TL olduğu takdir edilmiştir.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında plan üzerinde belirtilen çekme mesafeleri dahilinde kısmen Emsal:1.80 Hmax:40.50 m. yapılanma şartı bulunan konut alanında, kısmen trafo alanında ve kısmen Emsal:1.80 Hmax:15.50 m. yapılanma şartı bulunan ticaret alanında (alış veriş merkezi) kalmakta olduğu, taşınmaza ait 19.06.2006 tarih ve 101 sayılı yapı ruhsatı ile 02.01.2009 tarih ve 1/247 sayılı yapı kullanma izni bulunduğu,

Kıymeti : 12.894.425,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: QNB Finansbank A.Ş. Adına 21/06/2023 tarih ve 42905 Yevmiye nolu 20.000.000,00-TL bedelli 1.derece ipotek şerhi ve bu Parsel lehine 519 Ada 15 Parsel aleyhine 112,23 m² alanda geçit hakkı açıklamaları bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02301764