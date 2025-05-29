BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/207 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/207 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa Çamlık Mah., 6309 Ada, 10 Parsel nolu 12.165,11 m² yüzölçümlü “3 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman Ofis İşyeri, 2 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman, 1 Adet Betonarme Havuz ve Arsası” vasfındaki taşınmazda yer alan, kat mülkiyetine geçmiş olan, 10750/1216511 arsa paylı, B Blok, 3. Kat, 13 Nolu Bağ. Bölüm (Daire)olup borçlu şahıs adına tam hisse kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz 30 Ağustos Zafer Mah., 51.Sok., No:12, Berat Rızvanoğlu/Erkan Aydemir Sitesi, B Blok, K:3 D:13 Nilüfer/ BURSA adresinde yer almaktadır. Satışakonu borçluya ait taşınmaz ayrık nizam inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, yüzme havuzu, çocuk oyun alanı ve otoparkı mevcut olan sitenin B Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup toplam 5 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlıdır. Taşınmaz Karşıbağlar caddesine cephelidir. Etrafında ayrık nizam binalar ve işyerleri mevcuttur. İzmir Yoluna kuş uçuşu 3,8 km, Üniversite Metro durağına 5 km mesafededir. Şehir merkezine ise yaklaşık kuş uçuşu 20 km mesafededir. Taşınmaz , belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda kiracı tarafından mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Daire mimari projesine göre hol, salon, mutfak, 3 oda, giy odası, banyo, duş ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, hol ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında alçıpan havuz detayları bulunmaktadır. Oda kapıları lake boyalı olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta ankastre alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap ve duşkabin bulunmaktadır. Mutfaktan girişi mevcut olan balkonunda cam balkon kapama sisteminin bulunduğu gözlemlenmiştir. Dairenin ısıtma sistemi doğalgazlı ve yerden ısıtmalıdır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Nilüfer Belediye Başkanlığı Yazı eki ile Nilüfer Tapu Müdürlüğünün Web Tapu sisteminde yer alan mimari projesindeki kat irtifakına esas mahal listesine göre bağımsız bölüm net alanı 131,80 m², brüt alanı 160,88 m²'dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 4-5 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

İmar Durumu: :Şartname ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi icrai hacizler ve kamu haczi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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