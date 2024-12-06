BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/47 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/47 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1223 Ada, 5 Parsel nolu 1.080,00 m2 yüz ölçümlü "Altı Katlı Betonarme Bina ve Bahçesi" vasfındaki taşınmazda yer alan, kat mülkiyetine geçmiş olan, 6/62 arsa paylı, Zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün tam hissesi olup borçlu adına kayıtlıdır.

Taşınmazın Konumu ve Çevresel Özellikleri: TaşınmazBarış Mahallesi Gönen Sokak No:7 Rızvanoğlu Apt. Kat:Zemin Daire:2 Nilüfer/ BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmaz Bursa'nın merkez ilçelerinden Nilüfer ilçesinde Barış Mahallesinde İzmir yoluna ve FSM bulvarına yakın bir konumda nezih bir semttedir. İzmir Yolu'na kuş uçuşu uzaklığı 336 metre, FSM metrosuna kuş uçuşu uzaklığı 520 metre, Acıbadem Özel Hastanesi'ne kuş uçuşu uzaklığı 470 metre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kuş uçuşu uzaklığı 440 metre uzaklıktadır. Avm, hastane, restoran, kafe, belediye hizmet binaları, park vb. Gibi birçok sosyal donatılara yakındır. Belediyenin her türlü hizmetinden yararlanabilecek merkezi bir konumdadır. Taşınmaza ulaşım kolay bir şekilde FSM metrosundan ya da FSM bulvarı üzerindeki otobüslerden ya da özel araçla sağlanabilir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu mahallede genellikle ayrık nizam konut olarak kullanılan, benzer nitelikte siteler yer almaktadır.

Ana Taşınmazın Özellikleri :Taşınmaz ayrık nizam inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, otoparkı mevcut olan bahçe duvarları olan bir site tarzında korunaklı bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvarları sıvalı ve boyalı, giriş kapısı çelik kapılı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır.

Bağımsız Bölümün Özellikleri: Satışa konu taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Daire mimari projesine göre antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, duş ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antre, hol ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst ahşap renkli dolap mevcut olup tezgah granit mermerdir. Islak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları tamamen seramik kaplı olup duşakabin ve dolabı mevcuttur. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Nilüfer Belediye Başkanlığının yazısı ekindeki mimari projesinde belirtilen alanlara göre daire alanı 131,20 m²’dir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 4.083.763,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İcrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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